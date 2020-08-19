研究︰稀有索馬里象鼩　50年後重現非洲之角

美國有研究團隊周二（18日）發表報告，指去年在「非洲之角」東非國家吉布提發現已絕跡50年的哺乳類動物「索馬里象鼩」（Somali elephant shrew）。今次亦是科學家自1968年以來，首次觀測到該種象鼩，計劃2022年前往考察研究其生態狀況。

團隊去年初開始在吉布提展開考察之旅，在12個地點設置了超過1200個活捕器，並以花生醬、燕麥片和酵母提取物作為誘餌，最後在布滿岩石地方設置的第一個活捕器內，捕捉到一隻索馬里象鼩。整個考察過程共發現12隻索馬里象鼩，並首次獲得其照片和影片作科學紀錄。

全球目前有20種象鼩，其中最神秘物種之一是索馬里象鼩，因過去棲息於索馬里而得名。有關索馬里象鼩的最近科學記載是在1970年代，科學界以往只能從幾十年前收集及保存在博物館的39個標本，了解該被認為已滅絕的物種。

索馬里象鼩並非大象或鼩鼱，雖然身形小如老鼠，但物種基因上與土豚（Aardvark）、大象和海牛有近親關係。牠以昆蟲為食，擁有細長鼻子用於覓食，修長的後肢利於跑步，最快可達時速30公里。

報告指出，索馬里象鼩的棲息地未受明顯農業和人類發展等威脅，現存數量可能高於科學家預估，範圍可能由索馬里延伸到吉布提及埃塞俄比亞。論文主要作者、美國杜克大學狐猴中心研究科學家赫里蒂奇（Steven Heritage）表示，研究將索馬里象鼩帶回科學界，證明牠未有滅絕。有關發現及研究已刊於學術期刊《PeerJ》。