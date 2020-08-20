港區國安法：美國學府授課將採取措施　免師生遭檢控

《港區國安法》涵蓋範圍包括身在香港以外的非香港居民，意味在香港以外地區的外國人亦可能觸犯該法例。美媒報道，如哈佛、普林斯頓大學等美國著名學府，在新學年將採取措施，以免參與涉及中國政治課程的師生遭到檢控。

美國《華爾街日報》報道，由於新冠肺炎疫情，多數美國大學的新學年的上期都會在網上授課，這意味着來自美國本土、中國和香港的學生都將透過視像上課。有學者擔心，這些課堂可能會被錄製下來，並最終落入中國當局手中。

普林斯頓大學政治系助理教授楚克斯（Rory Truex）的中國政治課程，他的課程將會加上警告標籤，提醒學生部分教材可能涉及有關中國政府的敏感題材，學生會以代號參與討論和交功課，不用以真名示人。楚克斯說，在課程上不能自我審查，假如出於恐懼而不教授天安門事件和新疆等題目，「那麼我們便輸了。」

哈佛大學商學院則正研究是否可讓包括美國本土生在內的所有學生，豁免參與他們認為是敏感題目的公開討論，有關政策一旦實施，選擇不參與學生將不會被扣分。任教政治科學的哈佛大學商學院副教授任美格（Meg Rithmire）表示，在新學期她將不能告訴學生可以暢所欲言。

賓夕凡尼亞大學政治科學系教授戈爾茨坦（Avery Goldstein）說，他會告訴報讀的學生課程可能含有敏感資訊，一旦網上課堂內容外洩，有可能危及學生甚至他本人前往中國時的安全，是否還要繼續報讀由學生自行決定。

麻省安模斯特學院（Amherst College）政治科學系助理教授賴可莉（Kerry Ratigan）除了在自己的課程上加上警告外，亦會設匿名網上聊天室，讓學生可以免於恐懼地發言。