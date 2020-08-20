疫情下郵寄投票勢成主流　大選結果或要數星期才揭曉

全球新冠肺炎疫情至今仍然持續，或會影響到今年11月美國總統選舉，該國衞生員鼓勵民眾郵寄投票，以免增加病毒傳播的風險，但分析認為，點票進度難免減慢，除非大選的結果一面倒，否則難以在幾天內就公布。

郵寄投票的點票時間，往往比親身投票長得多，事關票站職員先要逐張選票確認投票者是否登記選民、填寫是否正確，又要核對選民簽名，之後才可開始點票。如果郵寄選票的信封和簽名與選民的登記資料不符，選民或要額外證明自己是登記者本人，這樣又會花上不少時間。如果某個州的選情很緊湊，得出結果的時間還會更長。

某些州更有法例限制票站人員何時可以點票步驟，例如紐約州規定必須在投票日之後才可處理郵寄選票；一些主要搖擺州如密歇根州和賓夕凡尼亞州等，亦有法例禁止太早處理郵寄選票。雖然有些州為加快點票進度，允許票站官員在選舉日到來前就開始處理郵寄選票，但調整點票時間又要增加設備、額外人手和保護裝備，在疫情下財政緊絀的州分尤為吃力。國會正在討論是否要向各州提供資金援助。

《華盛頓郵報》估計，如果到大選時疫情未明顯緩和，郵寄投票肯定會成為主流，意味可能要數天甚至幾星期，才能得知是現任總統特朗普還是前副總統拜登勝選。