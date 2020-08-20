劍指中俄　蓬佩奧揚言制裁反對伊朗禁運決議國家

聯合國日前否決美國提出延長伊朗武器禁運的決議，美國總統特朗普周三（19日）透露，國務卿蓬佩奧將於周四（20日）前往位於紐約的聯合國總部，提出重新對伊朗實施制裁的要求。蓬佩奧則警告中國及俄羅斯，不要無視聯合國恢復對伊朗制裁，更明言會毫不猶豫制裁反對決議案的國家。

特朗普表示，華府將要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁，並承諾在他的管治下，伊朗永遠不會擁有核武。他指制裁已經削弱伊朗經濟和限制該國資金，說：「如果及當我贏出大選，伊朗不足一個月就會懇求盡快達成協議，因為他們做得很差。」

他又透露，蓬佩奧會出席聯合國會議，啟動程序對伊朗重新實施制裁，指控伊朗嚴重違反2015年的核協議。據報，蓬佩奧屆時會見安理會輪任主席印尼駐聯合國大使，投訴伊朗未有遵守核協議。

中俄上周五（14日）反對延長伊朗武器禁運的決議案，蓬佩奧在霍士新聞節目中，警告兩國切勿無視聯合國的制裁議案。被問到會否因此制裁中俄時，他表明絕對會，強調每個有份簽署伊朗核協議的國家都要負上責任。他又提到，歐洲成員國將對美國擴大制裁伊朗的議案投棄權票，只會降低歐洲人民的安全。