新冠肺炎：美商赴中國包機9月成行　疫情以來首趟

受新冠肺炎疫情影響，全球各地封關，美媒日前報道，約25萬名外商滯留海外無法回到中國，有美國商人擔心將永久撤離。據中國美國商會官網消息，在中國政府和有關部門的支持下，該商會一架包機將於9月12日從三藩市直飛北京，是疫情爆發以來首次。

據中國美國商會微信公眾號周三（19日）消息稱，北京市政府上周五（14日）初步批准該商會的包機申請，日期由原定8月28日改至9月12日，是考慮到包機的申請過程較為複雜，且要確保有足夠數量符合條件的乘客乘坐。據內媒引述商會內部人士稱，自本周一以來，已經有近200人報名乘坐包機，遠超過120人的最低要求。

根據中國美國商會的要求，申請乘坐包機人士或其供職的企業，必須是該會會員，工作地點必需在北京，且同時收到北京市政府的邀請函。申請人需已持有或將很快獲得有效的再入境簽證，符合條件的企業高管家屬也可以隨機同行，所有乘客在登機前都需通過新冠病毒核酸檢測，到達後也要接受隔離。

此前有多個國家已安排包機送商界人士返回中國，例如中德商業包機自5月中至7月中分三批次，從德國接送數百名德國企業家和家屬。南韓政府也於7月和8月安排包機送200多名韓企員工回中國。中國社科院美國問題專家呂祥接受內媒記者訪問時表示，儘管包機一事很難說能否在中美政治關係上起到積極作用，但至少表明即使美方作出怎樣惡劣的舉動，中方對待美企是友好的。