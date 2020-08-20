奧巴馬斥「無能力當總統」　特朗普隔空反擊

美國民主黨全國黨代表大會周三（19日）來到第三晚，前總統奧巴馬致詞成為焦點之一。奧巴馬狠批現任總統特朗普「因為沒有能力而沒有成長為適任的總統」，又大讚民主黨總統候選人拜登如同其兄弟。在奧巴馬發言期間，特朗普則在社交網同時發文︰「他滲透我的競選，還被斷正！」

前總統批評現屆總統並非常態，但在特朗普多番炮轟奧巴馬後，後者近期亦不吝嗇反擊。奧巴馬在演說中直言，本以為特朗普會為國家而認真看待總統一職，但他一直「沒有成長至適任，因為他沒有能力」。與此同時，特朗普則以Twitter隔空反擊，再指控奧巴馬曾滲透窺探自己上屆的競選工程，並已東窗事發。拜登隨即轉發，引用奧巴馬指特朗普「無能力」的發言以作譏諷。

奧巴馬又提及爭取權益的黑人先軀，希望國民能延續前人精神，投票改變現狀；發言期間一度看似泛淚。他又重提自己在2008年挑選拜登為副手的心情，明言「我沒想到我會找到一個兄長」，讚揚對方在自己在位8年期間協助其決策。奧巴馬又指副總統候選人賀錦麗是其朋友，形容拜登挑了準備好接任工作的理想人選。

有意見認為，剛成為民主黨總統候選人的拜登，雖然在民調中領先特朗普，並任職了公職50年以上，但他並不夠親民，與民眾的距離感頗大，尤其是50歲以下的選民，對他了解不深，也認為拜登未必能夠理解他們的生活和面對的挑戰。

然而，有分析指出，為拜登爭取支持的奧巴馬，其本身打破障礙、由冒起的政治新星一躍成為總統的經歷，正好成為拜登與較年輕選民之間的橋樑。奧巴馬在發言中亦有表揚拜登在擔任副總統時，協助帶領美國走出經濟衰退及重振經濟，為美國國民獲得醫療福利，以及在世界舞台上，重振美國聲威等「功績」。

拜登本人在年輕人面前也非毫無優勢，英國傳媒近日訪問了一些年輕選民，不少人認為拜登雖然不是他們的最佳選擇，但認同他可以拯救美國民主，「恢復白宮人性」，亦有欣賞拜登打算撥出2萬億美元建設環保基建，和致力於黑人平權運動。也有人旨望拜登可讓美國重返《巴黎氣候協定》和世界衞生組織。