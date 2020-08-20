傳華府將於10月前　結束委內瑞拉制裁豁免

英媒周三（18日）引述消息人士報道，美國正在考慮在10月前，結束對委內瑞拉制裁的豁免，以對委內瑞拉總統馬杜羅施加更大壓力。華府消息形容，美國總統特朗普對制裁未能動搖馬杜羅政權感到沮喪，有意在美國大選臨近之際，向委內瑞拉採取更強硬立場。

美國早於去年制裁委內瑞拉國家石油公司（PDVSA），但部分歐洲及亞洲客戶可在不向馬杜羅政權支付現金的條件下，繼續購入委國石油。美國的制裁旨在向涉嫌弊選的馬杜羅政權施壓，措施令委國石油出口量劇降至80年來最低水平。

在現行制裁豁免下，意大利、西班牙、泰國、印度多間企業仍可向PDVSA入口石油；消息指，華府計劃將10月定為最後限期，要求在此之前結束委內瑞拉的所有石油貿易，包括以石油抵債等。消息人士直言︰「不管還有甚麼石油業務，（截止期前）都要結束掉。」

美國進一步收緊制裁，料將加劇委國的長期燃料短缺問題，更可能引致糧食和醫療物資短缺。PDVAS及其貿易夥伴未有回應報道；美國國務院發言人則表示，美方正繼續與各能源公司接觸，告知與PDVSA進行業務往來可能面臨的風險。