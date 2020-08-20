傳郭文貴與班農集資辦媒體　涉違證券法遭FBI調查

流亡美國的內地商人郭文貴，近年不斷在網上社交平台「爆料」攻擊國家領導人，今年初更集資逾3億美元（約23.4億港元），與白宮前首席策略師班農成立媒體公司GTV Media，現時傳出遭到聯邦調查局（FBI）調查。美國《華爾街日報》周四（20日）引述知情人士稱，GTV Media的帳戶已遭凍結，調查人員正釐清有關集資是否違反《證券法》。

報道引述知情人士稱，摩根大通和富國銀行已凍結了與GTV Media融資交易的帳口，美國銀行也關閉了GTV Media母公司最近數月開通的一個帳戶。據稱，美國聯邦調查局和證券管理委員會（SEC）正調查GTV Media或郭文貴的夥伴在私人配售股份交易是否違法。知情人士同時透露，紐約州檢察官辦公室已介入調查。

報道稱，在融資不久後，一些投資者開始要求退款，原因是他們從未收到官方文件證明他們在GTV Media的投資，還有一些問題令他們不信任郭文貴。報道引述融資文件稱，郭文貴和班農是GTV Media背後的關鍵人物，班農是公司董事，郭文貴則是發言人兼公司顧問。

在中國被控行賄、詐騙、洗錢、綁架、性侵等罪的郭文貴，2014年逃離中國後，向美國申請庇護。美國總統特朗普上任後，其幕僚中主張對中國採取強硬立場的鷹派人士開始支持郭文貴。報道引述知情人士透露，自稱共產黨「頭號公敵」的班農，2018年與郭文貴旗下「郭媒體」（Guo Media）簽約一年擔任顧問，但到期後未續約。