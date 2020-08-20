新冠肺炎：8成人對現況感憤怒　喬治亞州疫情最嚴峻

美國的新冠肺炎疫情持續嚴峻，其中喬治亞州過去7天的平均新增確診數最多，以次是德州和佛羅里達州。美國有線電視網絡（CNN）周三（19日）發表一份民意調查報告，顯示有七成人對美國防疫政策感到難堪，八成受訪者對美國現況感到憤怒。

民調顯示，58%受訪者不認同總統特朗普處理疫情的手法，62%的人認為他應該做得更多；55%受訪者認為疫情高峰尚未來臨；67%受訪者表示有認識的人確診，比6月初的40%急增。對於美國現況，80%受訪者表示憤怒，其中51%人表示非常憤怒，超越2008年和2016年高峰的35%。逾半數受訪者預料對恢復日常感到不適，亦比6月時的9%急增；而學校復課和職業運動賽事重開作為重返正常生活的兩大指標，支持和反對的比率相若。

美國過去7天的平均每日新增確診數，周一（17日）下跌至4.9萬宗，為6月以來首次低於5萬。其中喬治亞州、德州和佛州疫情最嚴峻，因在春季提前復工復課，加上州內奉行以自由為名的寬鬆防疫政策，沒有要求民眾強制戴口罩，導致疫情在夏季進一步蔓延。而夏威夷原定於下月1日解除對美國本土旅客的入境限制，但由於疫情反彈，措施至少延長至10月1日，本土旅客與國際旅客一樣入境後繼續要強制隔離14日。