港產CIA前僱員申請保釋　控方以潛逃風險高拒絕

美國「港產雙面間諜」、前中央情報局（CIA）僱員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）涉嫌向中國出售美國機密被捕，保釋聆訊將於美國時間周四（20日）開庭。控方周三（19日）指出，馬玉清面臨最高刑罰是死刑，或會以情報換取外國情報機關協助逃亡，認為潛逃風險極高，因此反對保釋。

控方指出，馬玉清涉及有系統間諜罪行，屬非常嚴重控罪，即使不會判處死刑，也有可能面臨終身監禁，而現時掌握證據確鑿，包括有馬玉清與中國國安人員會面的錄影片段、通訊記錄及電話錄音等。

控方另提到，馬玉清並非一般疑犯，受過情報訓練，掌握秘密通訊及隱藏行蹤技能，有能力輕易避過任何保釋條件限制。此外，馬玉清在香港出生，能操多種中國方言，且與現任妻子Amy Ma在中國擁有兩個居所，而前妻及任職律師的女兒亦在香港居住，認為他與中國有密切聯繫，一旦潛逃可與妻子在中國展開新生活，大大增加潛逃誘因。

控方最後提及，馬玉清家中管有中央情報局（CIA）文件，亦曾向臥底探員表示希望協助祖國，認為他對美國沒有忠誠，或會繼續向外國提供情報，換取協助他潛逃海外，因此認為批准保釋將對美國國家安全及情報人員帶來威脅。

67歲的馬玉清是入籍美國公民，1952年在香港出生，1968年來到夏威夷。他於上世紀80年代及00年曾為CIA及聯邦調查局（FBI）任職，2001年起多次向中國情報人員出售美國機密資料。