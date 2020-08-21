美國陸軍偵察機闖台海　盤旋逾4小時始離開

繼周三（19日）在台灣東部海域偵察後，美國陸軍的龐巴迪挑戰者650偵察機周四（20日）上午飛入台海執行長時間偵察。同日，美國海軍一架P3C反潛巡邏機一度飛至距離福建省領海基線僅59.12海里（約109公里）。

北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台指，美國陸軍一架龐巴迪挑戰者650偵察機於周四上午9時左右，出現在日本沖繩上空，約1小時後經巴士海峽進入台灣西南外海上空，在廣東省及福建省交界海域盤旋逾4小時後才離開，下午近4時由巴士海峽返航。

龐巴迪挑戰者650目前部署在美軍印太司令部，機載的偵察和多目標任務情報系統（ARTEMIS）具備高空傳感功能，可偵測移動中的目標，包括坦克及船隻等；接收器並可偵測到敵方雷達，供長程火箭或火炮精準射擊。

另一邊廂，美國海軍一架P3C反潛巡邏機於下午近3時飛入台海南端，距福建省領海基線僅59海里，並一度飛至廣東省外海上空，其後於3時半左右經巴士海峽返航。

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