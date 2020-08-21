特朗普與班農劃清界線　稱對集資計劃毫不知情

美國白宮前首席策略師班農因捲入涉款逾2500萬美元（約1.95億港元）的邊境圍牆集資欺詐案，周四（20日）被捕。美國總統特朗普隨即劃清界線，稱對班農的計劃毫不知情。

特朗普說在白宮向記者表示，對班農被捕感覺「很差」，又稱這是「令人很憂傷的事」。但他表示對班農的眾籌集資計劃並不知情，並稱自己從來不相信私人出資的邊境圍牆計劃，他說：「我想這只是個用來炫耀的計劃。」

白宮發言人麥克納尼亦在回應事件時稱特朗普沒有參與到涉案的眾籌計劃，又指特朗普在競選期間和就任初期就與班農沒有交集，特朗普亦不認識涉及該計劃的人。

與班農關係密切、流亡美國的內地商人郭文貴，也在周四發聲明，稱與涉案集資計劃和班農在該計劃的活動無關，又稱案件中對班農的指控與自己的任何工作都不相關。郭又指，班農將不會再擔任GTV Media的董事會成員。

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