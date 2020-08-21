美國澳洲聯手撰報告　揭中國招攬海外竊密人才機制

雖然北京一直否認，但美國政府不斷地指控中國竊取科研成果和知識產權。而一份由澳洲政府轄下智庫澳洲戰略政策研究所撰寫、美國國務院有份出資的報告，就披露中國在海外招攬科技人才並涉嫌做出不當行為的詳情。報告指，中國在海外成立多達600個人才招聘站（talent-recruitment stations），當中大部分設在美國；又指中國各地方政府進行的招攬計劃所招攬的人數，最少是國家級計劃的7倍。

該報告指，從2006年起，中國在海外成立招聘站，為「千人計劃」等招攬計劃搜羅科研人才，現時中國在世界各地設立的600個招聘站中，美國最少有146個，為數最多，其他招聘站則遍佈德國、澳洲、英國、加拿大、日本和法國等國。而中國招攬海外人才的工作近年加快，單單在2018年已成立了超過115招聘站。

這些招聘站中，只有20個由中國的國家級機構，包括統一戰線工作部轄下的歐美同學會和國務院僑務辦公室營運，其餘則透過外判形式，讓海外地區組織、商會、專業組織、舊生會、科技公司、教育公司，以及各大學的中國學生學者聯合會代為營運。這些代理組織通常會與中國國家外國專家局和統戰部合作，安排招攬對象訪問中國。這些代理組織通每年會收到2.2萬美元（約17萬港元）作為一般營運費，而每成功招攬一人，組織便可額外獲得2.9萬美元。

報告指，雖然國際的注意力集中在中國國家級的「千人計劃」，但其招攬的人才數目只佔整體小部分；而全國有超過80%的海外科學家招攬計劃，由省、市和地區政府負責，所招攬的科學家數目，最少是國家級計劃的7倍。

報告又引述電動車生產商Tesla前工程師曹光植（音譯，Guangzhi Cao）的個案，講述中國招攬人才情況。報告指，曹光植2009年從普渡大學畢業，成立了「全美溫州博士協會」，該協會與溫州官員緊密合作鎖定在美國攻讀博士的學生，並與溫州的統戰部簽署協議經營招聘站。

報告指，全美溫州博士協會已有超過100名會員，當中包括美國政府員工、Google和蘋果等頂尖科技公司的工程師。報告又指，協會曾為溫州一間大學，招攬美國能源部轄下阿貢國家實驗室的一名科學家。而在去年，曹光植本人則被控盜取Tesla自動駕駛技術的原始碼（source code），並在離職後交予後來加入的華企小鵬汽車公司。

報告指出，外國一些反情報專家過去曾認為，中國派出大量業餘間諜，以「聚沙成塔」方式慢慢竊取科技，但這個看法與報告所述有組織招攬活動有矛盾。報告作者促請有關官員，多聚焦於中共這種招攬海外人才的機制。

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