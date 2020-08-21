TikTok刪除38萬條涉仇恨言論影片 關閉了1300個帳戶
2020年08月21日 04:04
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TikTok稱不會容忍仇恨言論。
中國影音社交應用程式抖音的海外版TikTok周四（20日）表示，今年到目前為止，已經在美國刪除了38萬條違反仇恨言論政策的影片，亦關閉了1300個曾經貼出仇恨內容的帳戶。
TikTok周四在其網誌上表示，他們會對種族滋擾等短片內容採取行動，亦不會容忍有組織仇恨群組，亦不會容忍不承認大屠殺或奴隸制等是「暴力悲劇」的短片。
TikTok成為美國政府封殺的目標，總統特朗普上周五（14日）簽行政命令，要求TikTok的中國母公司字節跳動於90日內出售TikTok在美國的業務，買家須為美國實體。
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