美國正式要求聯合國恢復所有對伊朗制裁　法英德同聲反對

美國周四（20日）正式以伊朗沒有執行2015年的核協議為由，要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁，法國、英國及德國隨即發聯合聲明反對。

美國駐聯合國大使克拉夫特說，國務卿蓬佩奧在致聯合國安理會輪任主席國印尼的信函中，指控德黑蘭當局未有履行核協議，雖然歐洲的各締約國曾試圖以外交途徑令伊朗重回正軌，但伊朗仍持續不履行協議，因此美國在別無選擇下採取行動。

美國在2018年已單方面退出核協議，華府堅持美國仍有權要求恢復制裁，但包括中、俄、英、法4個常任理事國在內的安理會成員反對。在美國正式提出恢復制裁伊朗的要求之後，法國、英國及德國發表聯合聲明，表示不能支持特朗普政府的做法，聲明稱：「我們不能支持這項行動，因與我們支持核協議的努力相違背的。雖然美國退出核協議帶來巨大挑戰，我們仍然致力維持它協議。」

3國同時在聲明中呼籲伊朗逆轉所有不符合其核協議承諾的措施，並立即重新遵守核協議的內容，以維持該協議。

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