特朗普到拜登出生地踩場　稱對方當選總統是「最差的噩夢」

美國前副總統拜登即將在周四（20日）晚發表接受民主黨總統候選人提名的演說，其對手現任總統拜登就拜登的出生地附近，指控拜登出賣美國工人，若然當選將是一場噩夢。

特朗普選擇在賓夕凡尼亞州的舊福奇（Old Forge）演講，那裏距離拜登的出生地斯克蘭頓（Scranton）不遠，大有「踩場」意味。他對群眾說：「拜登不是賓夕凡尼亞州的朋友，而是你們最差的噩夢。」「他在華府花了50年出賣我們國家，摧毀我們的就業機會，讓其他國家偷走我們的工作崗位。」特朗普甚至貶低特朗普與斯克蘭頓的關係：「他們提醒你他在斯克蘭頓出生，但你們都知道他在70年前已離開了，對嗎？」

特朗普又揚言，在拜登的領導之下，會經濟不景，近期反警暴的暴力示威將會席捲全國。他說：「如果你想知道拜登擔任總統你會過着甚麼生活，想一想明尼阿波利斯在焚燒的廢墟、波特蘭的暴力無政府狀態，和芝加哥染血的行人路，都會出現在美國的每個市鎮和城市。」他還說在民主黨領導下，「若你說出心中所想，他們會令你的家人與你為敵，又會向你的孩子灌輸扭曲的世界觀」。

特朗普又攻擊民主黨籍的賓夕凡尼亞州州長沃爾夫，稱他阻慢該州經濟重啟，損害特朗普的連任機會。

賓夕凡尼亞州傳統上是搖擺州分，特朗普在2016年的總統選舉中，在該州比當時的對手希拉妮多獲4.5萬票取勝。不過，政治新聞網站RealClearPolitics民調顯示，特朗普目前在賓夕凡尼亞州落後拜登大約6個百分點。

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