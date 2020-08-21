雙面諜落網：辯方律師稱未及準備　馬玉清保釋聆訊押後至下周

美國「港產雙面間諜」、前中央情報局（CIA）僱員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）涉嫌向中國出售美國機密被捕，保釋聆訊押後至下周才進行。

馬玉清的保釋聆訊原本在當地時間周四（20日）舉行，但其代表律師熱羅姆（Criag Jerome）申請押後，理由是他與被扣留到檀香山聯邦羈留中心的馬玉清，原來安排在周三電話通話，但該場通話沒有進行。熱羅姆說他與馬玉清在周四僅通話了10分鐘，沒有足夠時間審視案情及準備保釋聆訊，因此申請押後。法官於是將聆訊押後至下周。

控方周三（19日）曾指出，馬玉清面臨最高刑罰是死刑，或會以情報換取外國情報機關協助逃亡，認為他潛逃風險極高，因此反對保釋。

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