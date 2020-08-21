員工猝死店內　超市用雨傘遮蓋屍體照常營業

巴西一間家樂福超市近日有員工在工作期間意外猝死，在等候仵工抵店時，職員直接將屍體放在原地，只用雨傘和紙皮遮掩屍體，店舖照常營業，處理手法備受批評。家樂福周三（19日）就事件致歉，承認處理不當。

位於累西腓市（Recife）的家樂福超市，53歲營業經理卡瓦爾坎特（Manoel Cavalcante）上周五早上工作時，因心肌梗塞猝死倒地，豈料超市沒有立即暫停營業，員工只以雨傘和紙皮遮掩遺體，屍體被原地放置多個小時，顧客則繼續在旁購物。有關照片在網上流傳後引起關注。

死者妻子對於超市的處理方式感到非常氣憤，她受訪表示：「我非常生氣，人命似乎並不值錢，他們只關心錢。」公司事後發聲明，承認超市沒有關門及沒有妥善處理遺體的做法錯誤，並說員工當時有為死者進行急救及致電救護車，而根據公司指引，員工不可移動他的屍體。另外，管理層表示修改公司指引，規定將來若有同類事件發生必須關門。

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