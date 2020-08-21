拜登發表接受民主黨總統提名演說　強調團結無分黨派

美國民主黨全國代表大會在周四（20日）晚（本港時間周五上午）迎來最後一晚，第三度角逐總統的拜登首獲黨內提名，就此發表接受提名演說。他強調會帶領美國跨過黑暗時代，會成為美國人的總統、將不分黨派的服務國民，即使是無投票予自己的人。拜登期望團結國家，直指今次的選票上將是一次美國人價值的選擇。

當晚民主黨全國代表大會的主題為「美國的承諾」，拜登在家鄉特拉華州威爾明頓的大通中心（Chase Center），以視像形式發表成為總統候選人的首場演說，被視為其半世紀從政生涯中的高點。拜登的2名子女以短片形式現身，為父親的重大演說暖場，片段內更剪輯有拜登已故長子博．拜登的生前演講片段，大讚父親是英雄。

拜登在演說中強調要帶領國家從困境中恢復，要帶來希望和公平。他提及國內仍然嚴峻的新冠肺炎疫情，指國內死亡病例極眾、企業倒閉人民失業，「如果現總統連任了，你知道會怎樣」。

拜登話鋒一轉，大讚前總統奧巴馬是好總統、是孩子能仰望的對象，但現任總統特朗普明顯不是。拜登狠批特朗普是自我中心的總統，不聽建議、拒絕領導，更「親近獨裁者」，工作從不以人民出發。

拜登強調自己理解喪親之痛，又指經濟不是只關乎薪水，而是關乎尊嚴和尊重，會着重解決失業問題，也會爭取女性薪酬平等，以及爭取基層關鍵工人的權益，扭轉經濟向富人傾斜的現狀。他又主張會改善兒童和老人的社會福利，投資解決氣候問題和種族歧視問題。拜登指自己不會孤軍作戰，會與能代表美國人的副手賀錦麗並肩作戰。

特朗普周四受訪時，亦表示會觀看拜登的演說，又指民主黨大會沉悶，共和黨大會將更為有趣。拜登妻子吉爾（Jill）則透露，拜登在演講前，正在家中陪伴孫兒。賀錦麗則在Twitter上載兩人合照，打氣稱︰「搞定它吧！」拜登的競選團隊預告︰「在今晚的台上，你將會見到總統的風範。」

大通中心外則有約150名反墮胎示威者抗議，部分人試圖以大聲公蓋過會場內的發言，並與前往參與民主黨大會的人士對質，騎警需介入分隔兩批人。另有特朗普的支持者在會場外高舉「北京拜登」牌子，上空更有小型飛機拉起「拜登正在落敗——2020票投特朗普」標語。

拜登早於33年前競逐過總統，但在1987年初選早段已告落敗退出；時至2008年，他再次參選同樣未能在黨內突圍而出，最終成為當年登上總統之位的奧巴馬的副手。2020年大選是拜登第三次角逐總統之位，亦是首次取得民主黨的提名，加上民調領先，有望入主白宮。

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