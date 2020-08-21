懷孕App涉與華企分享個資　一度遭Google下架

美國國際數字責任委員會（IDAC）揭發，輔助懷孕的手機應用程式「Premom」，在未經用戶同意下與3間中國科技公司分享資料，用作精準廣告投放。委員會事後向聯邦貿易委員會投訴，指控Premom分享數據有欺騙成分，與聯邦及州法律有潛在牴觸。Premom被互聯網公司Google下架一天，稱公司會停止與涉事華企分享資料。

Premom由伊利諾伊州醫療用品生產商Easy Healthcare Corp開發，在2017年啟用，要求用戶提供性生活、經期、排卵試紙照片，程式就會推測用家最佳的懷孕時機，目前約有50萬用戶。《華盛頓郵報》周四（20日）引述IDAC的研究，發現Premom的Android版本會收集用戶個資，以及未經用戶同意下分享給3間中國企業，分別是極光（Jiguang）、友盟（Umeng）和UMSNS。

研究團隊發現，Premom的用戶無法選擇是否同意資料被應用程式和第3方收集，指這會違反Google規定；團隊又稱程式有能力追蹤用家位置、已安裝手機程式、瀏覽網頁記錄等，但沒有證據顯示，Premom將用戶健康資料轉交第三方。

Premom遭IDAC投訴後，公司發言人稱會停止與極光分享資料，並否認與友盟和UMSNS合作。公司事後更新程式，指已撤銷第3方收集數據的權利，惟IDAC指仍未更新程式的用戶，或會繼續被分享個人資料。極光回應指，公司收集的數據會被嚴格限制於提供的服務和功能，強調做法100%符合中國法律、遵守App Store和Google Play Store相關守則。

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