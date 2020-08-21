Kanye West遞表遲到14秒　威州否決參選總統資格

美國黑人饒舌天王Kanye West上月宣布參選總統，曾暗示此舉是為助總統特朗普鎅票，引發輿論熱議猜測他是否真的會參選。美媒周四（20日）報道，Kanye West在威斯康辛州提交提名簽名時，較規定截止期限遲到14秒，被投訴違規。威州選舉委員會就此表決，以1對5否決他在該州出選總統，意味着Kanye West無法爭取該關鍵搖擺州的選票。

威斯康辛州的總統提名截止限期，是本月4日的下午5時正；參選者需在限期前提交2000名該州選民的簽名。選委員職員指，Kanye West的代表在當天下午4時57分致電表示很快會到，至5時00分又14秒才進入大樓，在5時01分才將文件放到櫃台，其後需整理數分鐘才交出，當時職員有接受其文件。事後有選民指Kanye West錯過了截止時間，作出投訴。

Kanye West律師柯倫（Michael Curran）主張，5時01分前是5時正、仍是合法遞交時間，而職員有收取文件即代表其提名有效。共和黨籍的威州選舉委員斯平德爾（Robert Spindell）亦稱︰「我們說的只是幾秒鐘的事情。」他又反斥民主黨人試圖阻止黑人參選，指疑點利益應歸於Kanye West。

但另一名共和黨籍委員克努森（Dean Knudson）則說︰「5點就是5點，大概我只是有常識，不是個律師。」最終由3名民主黨人及3名共和黨人組成的委員會，以1對5否決讓Kanye West參選。特朗普在2016年大選中，僅以不足1個百分點的極微差距險勝威州；Kanye West無法在威州參選並吸收黑人選票，將令該關鍵搖擺州的變數減少。

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