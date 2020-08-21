加州山火5死30傷　特朗普斥處理不善威脅停撥款

美國加州逾370處山火，在高溫天氣下持續蔓延，燒毀逾2000平方公里的面積，至少5死30傷。美國總統特朗普周四（20日）批評，加州當局未能妥善處理山火問題，威脅會扣起聯邦撥款，惹來州長紐瑟姆炮轟。

加州出現近20年來最惡劣的雷暴，逾萬次閃電觸發多處山火，導致當地空氣污染急劇惡化，並令消防資源緊張。三藩市南部的火場面積逾百平方公里，摧毀數十棟建築物，國家公園內的2000年古樹亦受損，至少2.2萬名民眾被迫疏散。至少一名救火機師墜機身亡，另有3名救援人員受傷；太平洋煤電公司一名員工為消防開路時亦不幸遇難。

特朗普在賓夕凡尼亞州演說時，指加州有很多破損的樹木和落葉非常易燃，地方政府卻沒有及時清理。他批評當局「不聽我們的建議，我已經說了3年」，威脅如果當局不聽從指示，便要付出代價。但有專家指出，加州很多荒野地區都是由聯邦政府管理。加州州長紐瑟姆在民主黨全國代表大會的錄影片段中，反批評特朗普的氣候政策，指該州與特朗普政府涉及逾90宗訴訟，很多都有關環保問題。

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