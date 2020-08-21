指控拜登性侵前幕僚再開腔　批民主黨操控受害者心理

美國民主黨總統候選人拜登在黨內初選階段，被前女幕僚里德（Tara Reade）指控性侵，引爆風波。拜登堅決否認指控，加上里德捲入學歷造假爭議，事件迴響漸消。至周四（20日），里德在拜登正式接受黨內提名前再開腔，炮轟民主黨合謀操控受害者的心理，又表示願意在共和黨全國代表大會上發言。

里德接受霍士新聞訪問時指控，她與其他性侵受害者是被「煤氣燈效應」操控了，民主黨精英經常以支持「#Metoo」浪潮的形象示人，但實際上卻是性侵者的一分子；而容許事件發生的民主黨全國委員會（DNC）也是「共謀」。煤氣燈效應是一種心理操縱形式，意指不斷用錯誤混淆的訊息，令受害人自我懷疑，逐漸否認原先的指控。

里德又批評，捲入性醜聞的前總統克林頓在民主黨全國代表大會上發言，是「沒道理」和對性侵受害人的一巴掌，直指「美國強姦文化在民主黨下盛行」。她強調，自己此前整個人生都是民主黨人，但表示樂意在共和黨全國代表大會上發言，希望為性侵受害者發聲。

DNC和拜登團隊未有回應報道，但此前曾否認指控，並質疑里德的可信性。美媒早前曾就里德背景和過往言論發表調查報告，踢爆其學歷造假；里德的代表律師維格多（Douglas Wigdor）隨即宣布不再擔任她的代表律師。另有報道亦訪問里德的舊識，指她不誠實，在家暴案作證時受質疑等。

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