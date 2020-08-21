新冠肺炎︰如華府批准不安全疫苗　FDA高層擬辭職

美國深受新冠肺炎疫情打擊，正競逐連任的總統特朗普加緊推動開發疫苗，以圖扭轉困境。英媒周四（20日）報道，美國食品及藥物管理局（FDA）一名有份負責核准疫苗的高層表明，如果特朗普政府在證明疫苗安全和有效前就予以批准，將會辭職。

英媒引述3名知情者指，FDA的生物製劑評估及研究中心主任馬克斯（Peter Marks）在上周與官員、製藥業主管和國家衞生研究院（NIH）專家的電話會議上，提出了上述的辭職意向。FDA拒絕回應有關會議，衞生及公共服務部（HHS）則強調政府旨在明年1月前推出安全有效的疫苗。

馬克斯回應報道時則承認事件，強調自己無受政治壓力，FDA是依據科學行事；但如果原則有變，他將不會對不安全或無效的疫苗袖手旁觀。他直言︰「你得決定自己的底線何在，而那就是我的底線。我會覺得我有責任（辭職），因為我此舉將會向美國公眾表示事情不對勁。」

美國藥廠強生表示，計劃於下月初對新冠肺炎候選疫苗展開的第3期臨床試驗，將招募多達6萬人參與，將是至今規模最大的新冠疫苗試驗。強生本月初宣布，與美國政府達成價值逾10億美元（約78億港元）的1億劑疫苗生產和交付協議，而美國政府可選擇額外加購2億劑。

另外，衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，周四接受手術，移除導致他聲線沙啞的聲帶息肉。研究所發言人指，福奇現已回家休養。共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）則在周四確診新冠肺炎，需自我隔離14天。參眾兩院至今已有至少15名議員染疫，而國會現正處休會期間。

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