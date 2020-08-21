華夫婦遭綁架　警方3小時火速營救

巴西首都聖保羅一對說粵語的夫婦周三（19日）晚被4名歹徒綁架，當地警方耗時3小時，於周四（20日）凌晨成功解救兩人。目前。夫婦兩人已被送回住所。

內媒報道，被綁架的兩人是廣東人，分別為51歲和53歲，在事發地從商。目擊者發現兩人在當地伊塔佩維（Itapevi）一樓梯處，被歹徒綁架上車。當地警方接報後展開調查，並在公路上發現一輛可疑的白色車輛。

當地警方指，警員發現可疑車輛後準備上前盤查，豈料該車突然啟動並加速逃離，但撞上另一輛車後停下；車上兩名分別22歲和28歲的疑犯逃跑被警方拘捕，另有兩人成功逃脫。警方其後救出兩名被綁架的中國人，他們聲稱曾被綁匪毆打和威脅。

警方表示，匪徒當時原本想在樓梯間打劫受害夫婦未果，於是改為綁架。目前，警方仍在追緝另外兩名在逃疑犯，而兩名中國人則被送回寓所。

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