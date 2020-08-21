美機飛南海片段曝光　華警告立即離開

美國國防部周二（18日）公開片段，為美軍P8A海神反潛巡邏機搭載先進的監視設備和傳感器，上周飛越南海時拍攝，中方通過無線電作出警告。美國傳媒周五（21日）報道，是次為美軍兩年來首次公開軍機飛越中國南海島礁的相關片段。

內地官媒報道，與前幾年相比，雖然美方公開影片的次數有所減少，但美軍艦機在中國周邊的行動次數及強度都不降反升。有智庫指出，美國大型偵察機僅上月就在南海抵近偵察67次，比5月和6月的35次及49次都有大幅增加。

除次數增加，美軍近期在南海的行動模式亦有顯著變化，在所謂「非常規時段」的抵近偵察開始增多，上月就有13次行動發生在晚上8時至次日清晨6時之間。此外，美軍軍機飛離中國海岸線愈來愈近，上月就有9次進入中國海岸線70海里範圍內，6次進入60海里範圍，而最近一次的距離只有41海里。

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