國際太空站洩漏空氣　NASA調查

美國太空總署（NASA）周四（20日）公布，國際太空站發生輕微空氣洩漏事故，站內的太空人未有危險，周末將留在俄羅斯艙段。據報洩漏位置可能在美國艙段，NASA正展開調查，太空人將找出確切位置並修補。

NASA發言人霍特（Dan Huot）表示，空氣洩漏事件最先在去年9月發現，當時未有影響太空站的正常運作，也沒有令到站內的空氣驟減至觸發警報。NASA一直監察情況，由於有其他優先事項，故未即時處理洩漏問題。

國際太空站對上一次空氣洩漏事故，在2018年8月發生。俄羅斯載人太空船聯盟號（Soyuz）的船身，當時出現非自然形成的2毫米破洞，太空人其後封上破洞，但原因至今仍未查明。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020