紐約警申禁令敗訴　人權組織公布32萬投訴紀錄

美國聯邦第二巡迴上訴法院周四（20日）否決警察及消防署要求的禁制令，允許紐約州公民自由聯盟（NYCLU）公布歷年來針對紐約警察的投訴紀錄數據庫。NYCLU同日即時公布有關紀錄，顯示在35年間，紐約警方共收到近32.3萬宗投訴，涉及現職及離職警員近8.2萬人。

數據是來自紐約市市民投訴調查委員會（CCRB）的紀錄，尚未包括正在處理中、未正式落案的投訴。NYCLU指，數十萬宗投訴包括有過度武力、濫權、不禮貌和反感言論等，但其中只有3%成功起訴並令涉事警員被判罰款，被解僱警員則只有12人。

NYCLU的法律總監鄧恩（Christopher Dunn）指︰「歷史證明紐約警察並不會監察自己。公開這數據庫是達致更高透明度和問責的重要一步，亦只是揭開紐約警察壟斷公眾資訊和警員紀律的第一步。」紐約警察工會則反斥有關投訴未經證實，公開會令警員及其家人陷於危險。

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