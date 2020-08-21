華府擬允北極鑽油　恐漏油釀生態危機

英國傳媒周四（20日）報道，美國政府正制訂租賃計劃條款，允許石油公司在北極國家野生動物保護區鑽探石油。有專家指出，有關計劃會釀成噪音污染、破壞棲息地及洩漏石油洩漏等問題，憂慮會摧殘當地野生動物。

報道指，有關計劃並非總統特朗普政府提出，而是早於上世紀70年代已有類似想法。外間估計，阿拉斯加州東北部的北極國家野生動物保護區內，正蘊藏數以十億桶計石油。

總部設在美國的非牟利組織生物多樣性中心人員蒙塞爾（Kristen Monsell）表示，沿海平原是北極熊的最重要陸上棲息地，保護區內有超過200多種鳥類，還有北極狐、黑熊、棕熊、馴鹿及其他生物，警告一旦有石油洩漏，將損害棲息地之餘，也可能奪去無數動物性命。

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