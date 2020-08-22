單親媽媽侍應舊車撞毀　獲熱心顧客贈新車

美國新澤西州一名單親媽媽的座駕不幸損毀，她日前幸運地獲任職餐廳的一對老顧客大方送贈一輛新車，令她驚喜不已。該名單親媽媽表示，將在本周駕駛新車上班。

莫列特（Lisa Mollet）在布魯克林帝國餐廳已做了4年女侍應，近月因疫情影響而暫時停工。莫列特早前終可駕駛座駕重回工作崗位，未料途中拋錨並撞到路障，但作為有兩個孩子的單親媽媽，她因囊中羞澀而難以支付車輛維修，惟有每日以叫車代步。

一對匿名老顧客得知此事後，周日（16日）將一輛2006年產的日產新車送給莫列特，莫列特感動稱：「外面還有好人。這很令人震驚，因為沒有多少人會做這樣的事。」據報，佛羅里達州一名女侍應早前亦因單車被盜，獲2名好心人贈送一輛新單車。

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