涉去年示威期間射盲學生　警員被捕

智利一名警員周五（21日）被捕，他涉嫌在去年11月的反政府示威中，以橡膠子彈射盲一名學生。

智利檢察部門稱，隸屬警方特別行動組的基斯普中校（Claudio Crespo）涉嫌開槍射向22歲學生加蒂卡（Gustavo Gatica），令他雙眼失明，目前被軟禁在首都聖地亞哥的寓所。當地傳媒報道，基斯普的隨身攝錄機拍到是他的開槍過程，目前被停職和拘留。

示威中有2人被射盲雙眼，聖地亞哥大學心理系學生加蒂卡是其中一人。智利人權組織稱，連場示威中，至少還有400多人被射盲或眼睛被射傷。

智利去年10月18日爆發反政府示威，示威者起初是為了抗議地鐵票價提高而上街，後來變成抗議工資過低、退休保障不足、生活成本高等民生問題，以及對警察與軍人暴力鎮壓示威表達不滿。連場示威至少有31人死亡，3千人受傷及3萬人被捕。事後有約5千名市民投訴保安部隊濫暴，檢察部門正作調查。

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