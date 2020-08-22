土耳其希臘交惡　美基地艦抵東地中海

東地中海局勢因北約成員國土耳其與希臘，就該區能源勘探問題起衝突而日趨緊張。在這敏感時刻之際，美國海軍一艘新服役的遠征移動基地艦駛至當地。

今年3月初服役的美軍遠征移動基地艦赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號，7月27日展開服役後首次部署，以支援非洲司令部，行動範圍包括地中海、畿內亞灣及印度洋，有需要時亦支援歐洲司令部及中央司令部。該艦上周四（13日）抵達意大利那不勒斯停靠，周二（18日）到訪希臘蘇達灣，逗留至周四（20日）離開。

美軍第6艦隊表示，赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號離開蘇達灣後，將與區內部隊展開互操作性的訓練，強調與當前的東地中海局勢無關；又指該艦是整合海軍與海軍陸戰隊行動的關鍵元素，特別是海軍陸戰隊航空及兩棲行動，並可用作支援特種作戰、指揮與控制、暫存裝備，聲稱在區內部署的目標是改善海上安全。

根據美軍最新公開的照片，赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號周四聯同遠征快速運輸艦特倫托號，在地中海某處海域聯合行動。美軍第6艦隊指赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號現階段不會介入土耳其與希臘的紛爭，但強調該艦可用作支援廣泛的任務。

土耳其與希臘的能源勘探問題愈演愈烈，上周三（12日）兩國軍艦發生碰撞。土耳其總統埃爾多安揚言不排除動武，警告希臘不要阻止該國勘探船在東地中海勘探石油及天然氣，現時有5艘土耳其軍艦為該勘探船護航。至於早已因利比亞內戰與土耳其不和的法國，也向區內派出一艘護衞艦及兩架戰機支援希臘。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020