聯想代工廠涉新疆勞役遭制裁　美學校取消訂單

在新冠肺炎疫情下，美國不少學校網上授課，學生對手提電腦的需求大增。跨國科技公司聯想（Lenovo）自今年3月起，從中國輸出近26萬部電腦到美國，但其代工工廠被指強迫新疆維吾爾人勞動，上月被美國商務部制裁，影響部分供應鏈。美國有學校因估計開學前不能收到電腦，決定取消訂單。

美國網媒「The Intercept翻查船運記錄，估計有25.8萬部聯想電腦進口美國。報道指，這批電腦由聯想在中國的代工工廠寶龍達集團製造，寶龍達因強迫新疆維吾爾人勞役，上月被美國制裁，禁止其產品進口美國。

報道指，寶龍達被制裁後，至少有16個貨櫃、合共約35.6萬磅聯想電腦，經洛杉磯港口進入美國，而正被扣押，不能付運予美國各地中小學。亞拉巴馬州艾托華縣校區，早前向聯想訂購4千部手提電腦，原定本月初收貨，但校區被告知送貨日期將延至10月，最終校區取消訂單。

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