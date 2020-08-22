美媒指華府私下保證 美公司仍可在華與微信商業往來

報道指美國政府私下向美國公司保證，其可在中國與微信有商業交往。

中美關係緊張，惟美媒周五（21日）引述消息人士報道指，美國政府私下向蘋果等美國公司，保證他們仍可在中國與微信有商業交往；又指華府官員日前接觸部分美國企業後，意識到如果全面封殺微信，或對該國的技術、零售、遊戲及電信行業等構成災難性影響。

報道指，如果全面禁止微信，蘋果公司將是其中一間受損最慘重的公司，因該公司有五分之一收入來自中國，一旦中方反制，亦可能影響蘋果在中國的生產製造業務。而多間美國公司近期則加強游說，希望當局縮小禁令範圍。

美國財政部長姆紐欽、白宮經濟顧問庫德洛及法律顧問等周二（18日）開會，就禁止微信與美國公司交易的行政命令進行討論。目前細節尚在研究中，當局考慮對微信作出局部限制，禁止在美國應用商店下載或更新微信，惟星巴克等美國公司仍可用微信向中國消費者進行廣告宣傳及交易。然而，官員同時指出，總統特朗普最終或推翻他們的任何決定。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020