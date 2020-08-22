TikTok最快下周一入稟　挑戰特朗普禁交易行政命令

TikTok（小圖）擬挑戰特朗普的行政命令。

美國總統特朗普以國家安全為由，封殺中國抖音海外版TikTok。他本月6日簽署行政命令，禁止美國國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動交易。美國財經頻道CNBC引述消息人士指，抖音海外版TikTok最快下周一（24日），就有關行政命令提出訴訟。

另外，彭博社引述消息人士指，Google母公司Alphabet一度考慮加入財團收購TikTok，但近日已取消計劃。報道指，目前未知有關財團由哪間美國公司牽頭，以及Alphabet取消加入財團的原因，但Alphabet沒有排除參與未來收購的可能性。

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