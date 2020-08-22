特朗普稱如果拜登勝選　中國就會擁有美國

美國總統特朗普周五（21日）斥責競選對手拜登在民主黨全國代表大會的表現，批評他在講話中沒有提及中國威脅，更矢言如果拜登在11月大選勝出，中國就會擁有美國。

民主黨日前舉行為期4日的全國代表大會，拜登在演說中誓言要團結美國，跨過特朗普帶來的「黑暗季節」。特朗普在維珍尼亞州出席一個保守派組織的會議時炮轟：「民主黨在過去一周，舉行了美國史上最黑暗、最憤怒和最陰沉的代表大會，他們花了足足4日攻擊美國是個必須要拯救的種族主義和惡劣國家。」

特朗普再度批評拜登對華態度放軟，指他在演說沒有以任何形式提到中國，「如果他（拜登）當選，中國將會擁有美國，但我們不會讓這事情發生。」他又說從情報得知，中國很想拜登勝出，稱：「如果他們想我勝出，會是非常侮辱的事。」他亦認為美國要結束對中國的依賴，美國人要生產所需的醫療物資和防護設備，強調「我們再不為了保護人民而受中國和其他國家擺布。」

對於全國的反種族示威，特朗普表示，民眾要拒絕民主黨人引起的憤怒和仇恨，怒斥拜登沒有提及執法部門的問題，並形容民主黨人管治的城市完全不受控制，而拜登卻沒有提到要為這些城市帶來安全。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020