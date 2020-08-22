Facebook擬禁政治廣告　防特朗普一旦敗選散布不實資訊

美國大選將於11月3日舉行，美媒《紐約時報》周五（21日）引述消息報道，社交平台Facebook考慮在美國大選後，禁止刊登政治廣告，以防現任總統特朗普一旦落敗，利用該平台爭論選舉結果、散布不實資訊等情況。

有份參與討論的消息人士表示，Facebook行政總裁朱克伯格偕其他公司高層及專家，討論美國大選後可能出現的情況，及如何減少該平台被利用作爭論大選結果的風險，並考慮在大選後對政治廣告啟動「緊急停止開關」（kill switch），但未敲定最終方案。

白宮發言人迪爾表示，特朗普將繼續確保美國大選的公正及安全。特朗普競選團隊發言人扎格爾（Samantha Zager）則指摘，Facebook只是社交媒體，而非大選結果的仲裁人。Facebook的對手Twitter去年已宣布禁止政治廣告，現計劃在美國大選至總統就職期間，就不實資訊採取應對措施。

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