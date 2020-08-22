涉向俄羅斯提供美軍機密　前特種部隊上尉被捕

美國維珍尼亞州一名前陸軍特種部隊上尉，自稱是「俄羅斯之子」，受俄方鼓勵加入美軍後，涉嫌為俄羅斯情報機關效力逾10年，期間將美軍機密資料交予對方。他於周五（21日）被捕，控以間諜罪名，下周一（24日）提堂。一旦罪成，他將面臨終身監禁。

45歲疑犯德賓斯（Peter Debbins）被指1996年在俄羅斯學習期間，受招攬而展開間諜活動，曾在美軍中持有最高級安全許可的他，涉向俄軍總參謀部情報總局（GRU）提供美國軍方敏感資訊及其同袍的名字，以便俄方招攬更多間諜。他聲稱不滿美國在世界處於支配地位，曾收受俄方的金錢及禮物，包括酒類及俄軍制服。

德賓斯被控串謀向外國政府人員提供美國國防資訊，下周一（24日）在維珍尼亞州亞歷山德里亞的法院提堂，未知他是否已聘請律師。美國助理司法部長德默斯批評，德賓斯身為美國陸軍成員卻違反誓言，背叛特種部隊及危害國家安全，將國家對其信任倒戈相向。美方另感謝英國執法人員及軍情五處協助。

起訴書中提到，德賓斯的母親出生於蘇聯，因此他對俄羅斯深感興趣，曾在1994年至2010年間多次到訪當地，並於1990年代在車里雅賓斯克，與一名俄羅斯軍官的女兒相戀結婚。他多次向俄方的接頭人表達對俄羅斯的忠誠，更稱自己為「俄羅斯之子」，俄方情報人員則鼓勵他加入美軍特種部隊，他亦照做，於1998年畢業後從軍。

德賓斯曾在南韓和德國服役，並於2004年取得最高級安全許可，被派往阿塞拜疆，但後來因違反安全規定，一度被免職調查。翌年11月，德賓斯得以榮譽退伍，更在後備役任職至2010年。他是美國近日第二名被控間諜罪的前政府人員，「港產雙面間諜」、前中央情報局（CIA）僱員馬玉清涉嫌向中國出售美國機密，上周五（14日）在夏威夷檀香山被捕及起訴。

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