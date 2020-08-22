郵政署長承諾郵寄選票不會延誤　白宮籲否決撥款議案

郵寄選票成為美國11月大選的焦點，美國郵政署署長迪祖爾周五（21日）出席參議院聽證會時表示，有信心郵政系統完全有能力處理郵寄投票，確保會安全和準時送達，他亦否認上任後的改革，與今年大選有關。

迪祖爾早前推出的郵政改革，計劃大幅削減運作開支，惟民主黨人指控總統特朗普透過操控郵政署，在大選中得益。迪祖爾周五以視像形式接受參議員質詢，保證大選的郵票不會不被點算，承諾員工可以在3日內送遞95%選票，跟2018年中期選舉一樣，就算增加大量選票都不會影響郵政署運作，強調準時送達選票是他的「神聖任務」。

他又指，沒有與特朗普競選團隊或白宮幕僚長梅多斯談及郵政服務，又稱沒有計劃恢復早前拆走的郵筒和郵件分類機器，以及其他部門削減的開支，但稱會在大選完結後才推動更多改革。他亦解釋，改革是為支撐郵政署去年虧損的90億美元（702億港元），否認是拖慢郵遞速度。

眾議院預料周六表決向郵政署撥款250億美元，要求恢復今年1月的運作模式。不過白宮預算辦公室發表聲明指，會建議特朗普否決有關法案。聲明指，法案與疫情或11月大選無法，將納稅人金錢視作緊急撥款；又稱法案是因為傳媒反應過度，憑空捏造郵政署的改革是基於政治目的。

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