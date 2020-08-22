特朗普為弟弟羅伯特白宮舉行喪禮　甘迺迪遇刺以來首次

羅伯特（小圖）的喪禮在白宮舉行。

美國白宮上周六（15日）宣布，總統特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）去世，終年71歲。特朗普周五（21日）在白宮為羅伯特舉行喪禮，與其他親友到場送別。今次是1963年前總統甘迺迪遇刺身亡以來，白宮首次舉行喪禮。

特朗普周五下午在白宮為羅伯特舉行私人喪禮，第一夫人梅拉妮亞及其他數十名親友出席。儀式結束後，羅伯特的靈柩由白宮北側門廊被抬送離開，特朗普與梅拉妮亞在哀樂中，目送靈柩抬上靈車，面露難過之色。當靈車駛走後，特朗普與梅拉妮亞回到白宮住所，並沒有即場發表任何評論。

特朗普稍後在Twitter發文悼念，稱：「羅伯特，我愛你。安息吧！」他當日在維珍尼亞州演說時曾提及羅伯特，稱對方「會希望我在這裏」。白宮官員透露，特朗普自行承擔其弟弟葬禮的相關費用。白宮一直未有公布羅伯特的死因，但有美媒指他最近一次摔倒後，出現腦溢血。

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