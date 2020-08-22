美警殺黑人：匿名威脅施汽車炸彈襲擊　至少2政府大樓關閉

美國俄勒岡州波特蘭示威持續數周，2名執法人員周五（21日）透露，當局周四（20日）收到匿名威脅，警告會以汽車炸彈襲擊聯邦建築物，至少2棟建築物其後關閉。聯邦調查局（FBI）正調查威脅的可信性。

其中下城區法院大樓、美國聯邦破產法院辦公室及聯邦大樓中的2間兒童發展中心都在周五均不開放。FBI人員表示已經與當地執法部門調查，有新進展將會對外公布。惟暫時並未得知事件是否與當地持續示威有關。

示威者本周主要針對移民及海關執法局（ICE）進行示威，周四晚至周五清晨約有100人示威，期間向執法人員投擲石頭及其他物品並照射雷射燈。最後有3人被捕。另外，亦有100人和平遊行至波特蘭聯合辦公室及其他街道。

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