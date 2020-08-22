謀殺強姦數十婦女　金州殺手判囚終身不得假釋

有「金州殺手」之稱的美國加州兇徒迪安杰洛（Joseph James DeAngelo），在上世紀70至80年代謀殺和強姦數十名婦女，周五（21日）被判終身監禁，不得假釋，變相要老死獄中。同時他為自己犯下的過錯，向受害人家屬致歉。

在判刑前，身穿白色恤衫的迪安杰洛從輪椅站起來和除下口罩，向受害人家屬表示：「我已經聽取你們的聲明，我對每個我傷害的人感到很抱歉。」他較早前與檢察官達成協議，承認13項一級謀殺、13項強姦罪以及數項訴訟時效已過的性侵罪。為換取死刑豁免，他應要求申請為性侵犯，向受害者及其家屬賠償，最終被判11次無假釋權的終身監禁。

加州薩克拉門托高等法院法官鮑曼（Michael Bowman）表示：「直到死亡的一刻，他都將被禁閉在加州監獄的高牆之內」。他又解釋，法院並非不贊成迪安杰洛被判死刑，但由於他年事已高，終生監禁是較合理的判決。74歲迪安杰洛曾是一名警察，在1976至1986年間犯下持械行劫、強姦及謀殺等無數案件。直到2年多前調查人員通過DNA比對，才終於揭曉他「金州殺手」的真實身份。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020