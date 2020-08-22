加州山火增至6死33傷　州長向澳洲加拿大求助

美國加州連日的雷暴及熱浪令山火頻發，美媒周五（21日）報道，州內多達560處山火，至少6人死亡，33名居民和消防員受傷，14萬居民緊急撤離。野生動植物遭受山火波及，霧霾濃度飆高，為日後生態環境帶來極大憂患。加州當局為此向澳洲及加拿大求助。

加州政府表示，過去數周的山火面積逾3100平方公里，超過1.2萬名消防員被派遣到前綫滅火。州長紐瑟姆指，南加州的火勢已受控，但北部仍在對抗大型山火；又指當局已向澳洲及加拿大求助，形容澳洲消防員善於應對山火。聯邦政府則稱，沒正式透過外交途徑提出支援請求。

科學家指出，山火導致大量微細懸浮粒子釋放到大氣中，PM2.5濃度急增，一般口罩難以阻隔，恐會引發居民罹患呼吸道和心血管疾病的風險。

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