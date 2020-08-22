旅美大熊貓美香喜誕B　22歲高齡誕幼崽

美國華盛頓國家動物園內的明星雌性大熊貓美香，周五（21日）以年屆22歲高齡，產下健康的大熊貓寶寶，成為旅美大熊貓中產子年齡最大的一隻。園方形容是奇迹，並指以美香的年齡，健康產子機會率低於1%。

園方發布的監控影片可見，美香用樹枝搭建了一個小窩，當日下午表現得煩躁不安，歷經3個半小時後，終產下該隻幼崽，目前未知幼崽是雄性還是雌性。園方表示，美香正小心翼翼地照顧剛出生的幼崽，預計幼崽會在小窩裡待100天。

美香和雄性大熊貓添添2000年起旅居美國，今次是美香的第4胎，此前曾有一隻幼崽不幸夭折，另外3個子女已送返中國。園方今年3月以來自添添的冷凍精子為美香進行人工授精，並在近日發布胎兒的超聲波照，宣布美香分娩在即。

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