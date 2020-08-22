班農重申清白　質疑指控是政治打擊

美國白宮前首席策略師班農因捲入邊境圍牆集資欺詐案，周四（20日）被控串謀電訊詐騙及串謀洗錢罪名，其後獲准保釋。他周五（19日）主持其網上節目時，不下3次重申自己清白：「這些指控屬無稽之談，是一項政治打擊工作。」

班農在其節目中表示：「每個人都知道我喜歡戰鬥，我在此會長期作戰，我會戰鬥到底。」他另提到主張興建邊境圍牆的行動是為了支持總統特朗普，又指被控是為了阻止及恐嚇支持總統及其計劃的人。

對於自己在美國總統選舉舉行前夕被捕，班農質疑質疑這是出於政治目的：「這時機很微妙，離選舉日還有72天。」白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）日前發聲明澄清，特朗普自上屆競選及執政初期後，再沒與班農聯絡，也不認識參與邊境圍牆集資項目人士。

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