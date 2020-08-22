哈利夫婦赴小學做義工　疫情以來首次

英國哈利王子及妻子梅根今年3月正式淡出王室後，一家人已在上月搬到豪華新居，正式定居美國加州。哈利夫婦周三（19日）在洛杉磯一間小學做義工，為有需要家庭派發基本生活必需品，是自疫情下實施封鎖限制以來的首個公開慈善活動。

是次慈善活動由洛杉磯慈善機構Baby2Baby舉辦，35歲的哈利及39歲的梅根當日戴上口罩，一身白衫短褲配上運動鞋的裝束看來隨意。照片可見，他們站在南洛杉磯的諾克斯博士小學前，透過車窗向各個家長分發衣服、尿布等物資。

哈利夫婦淡出王室後仍然是非不斷，有關兩人的傳記《尋找自由》面世後更屢掀波瀾。有王室專家指出，今次公開慈善活動顯示哈利夫婦喜歡戶外活動，又指雖然英女王伊利沙伯二世希望哈利有日可重返王室，但相信哈利不會以全職王室成員身份回到英國工作。

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