美轟炸機抵英國　先進核潛艇現身北歐

美俄繼續就爭奪北極的話語權展開軍事角力，美國上周六（22日）在英國部署6架B52H戰略轟炸機，聲稱維持歐洲的穩定，機隊更特意取道格陵蘭上空；至於一艘隸屬於太平洋艦隊的攻擊核潛艇，疑似經北冰洋前往歐洲，並現身挪威北部。

美國空軍表示，該批轟炸機從北達科他州邁諾特空軍基地出發，飛抵英國英格蘭費爾福德空軍基地，準備在歐洲及非洲展開飛行訓練任務。美軍指這讓機組人員熟習戰區環境，並提供機會整合美國與北約盟友、夥伴的部隊，同時展示空軍面對外部挑戰時，有能力繼續執行飛行任務、維持戰備狀態及支援盟友。

美軍在聲明強調，戰略轟炸機有利歐洲戰區的穩定，而它們是次部署旨在防止而非觸發衝突，並在接到命令時能迅速作出反應。追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots發文指，該批美軍轟炸機沒有按照過往正常路線，經北大西洋由本土基地前往歐洲，反而先飛往格陵蘭北部，之後南下經挪威海前往英國。

與此同時，美國海軍上周五（21日）罕有披露，海狼號攻擊核潛艇正位處負責歐洲戰區的第6艦隊行動區，當天在挪威北部特羅姆瑟附近短暫停留。該艦以華盛頓州班戈為母港，隸屬於太平洋艦隊，美軍指今次「跨區」的部署行動，展示潛艇艦隊的「全球到達」能力，該艦將提升駐歐洲的美軍艦隊水下作戰能力。

海狼號對上一次現身挪威是2015年，它主打深海作戰，也能在淺水區行動；同時配備先進感應器，航行時更快及更安靜。武器方面，它沒有垂直發射系統，只有8個魚雷發射管，最多可搭載50枚魚雷及巡航導彈。美軍原定建造29艘海狼級潛艇，但冷戰結束及預算問題，最終只建造海狼號、康涅狄格號及卡特號。

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