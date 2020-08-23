波特蘭男子遭示威者私了　目擊者諷如身處第三世界

美國俄勒岡州波特蘭市上周日（16日）再爆發反種族主義示威，數百名示威者包圍執法部門大樓並破壞建築物。一名男子被指企圖駕車撞向示威者，遭示威者「私了」。近日有關片段曝光，拍片者形容猶如身處第三世界。

據指，當時該名男子正保護一名變性人免被示威者毆打和搶劫，暴徒轉而襲擊他及其女伴。他寡不敵眾，於是上回貨車打算駛走。群眾追住貨車，貨車最終失事。暴徒之後把男子從車內捉出來施襲。過程被目擊者拍下，該目擊者形容事件相當暴力，有時自己在第三世界步行。

從片段可見，男子遭一些暴徒強行弄跌在地上，有女子踢他，男子坐着茫然之際，有一名男子猛力踢向他的頭，令他倒地不起。他事後被送院治療。

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