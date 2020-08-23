庫斯納蓬佩奧本周分別出訪中東　圖建區內和平關係

以色列及阿聯酋最近在美國促成下宣布建交，據指美國政府打算乘着此勢頭，本周分別派國務卿蓬佩奧及白宮高級顧問庫斯納到中東地區多個國家，希望推動以色列與其他中東國家建立和平關係。有消息指蓬佩奧會向各國討論中國和伊朗造成的國安問題。

多名匿名外交官員透露，蓬佩奧料於當地周日起行，前往以色列、巴林、阿曼、阿聯酋、卡塔爾及蘇丹。而庫斯納則計劃本周稍後出發前往以色列、巴林、阿曼、沙特阿拉伯及摩洛哥。惟有關行程仍未有最終定案。

據指，今次的2個行程都不會帶來即時突破，但預料可以在不久的將來促成至少一項關係正常化的協議。而蓬佩奧料於卡塔爾跟塔利班成員見面，討論阿富汗國內之間的和談，以促成駐該國美軍大規模撤退。

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