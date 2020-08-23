農場現神秘保險箱　收藏至今成謎

外媒上周五（21日）報道，美國紐約州巴里一名農民早前發現，其農場一塊地上突然出現一個神秘的保險箱，重約227至272公斤。消息傳出後，不少人試圖破壞保險箱，藉此揭開收藏物的神秘面紗。

農場主人馬西斯（Kirk Mathes）表示，這個巨大的保險箱附有一張紙條，上面寫着：「你能打開它，裏面的東西就在你手中。」為免再引發混亂，他已將保險箱移至一個秘密地點。

保險箱內物品至今成疑，或會捐贈予鎮上歷史博物館。當地委員會成員笑言，箱內可能有數百萬美元，亦可能只有五彩紙碎，決定不打開它以保持神秘感，讓眾人繼續猜想。

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